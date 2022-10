Nach über 500 Jahren steht in Tübingen erstmals ein Frau an der Spitze der Universität. Im SWR-Interview sagte Prof. Karla Pollmann, sie selber denke nicht in Geschlechter-Stereotypen. In der Außenwahrnehmung sei es vielleicht auch wichtig, dass ihr Beispiel mehr Diversität erzeugt und andere ermutigt werden, sich Berufrichtungen und Aufgaben zuzuwenden, die ihnen traditionell nicht so ohne weiteres zugestanden wurden.