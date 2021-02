per Mail teilen

Die Finanzbürgermeisterin von Metzingen im Kreis Reutlingen, Carmen Haberstroh, möchte neue Oberbürgermeisterin in der Ermstal-Stadt werden. Das hat sie am Dienstag bekannt gegeben. Die Verwaltungswirtin ist damit erste Kandidatin für die Nachfolge von OB Ulrich Fiedler. Er wurde am Montagabend zum künftigen Reutlinger Landrat gewählt.