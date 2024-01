Wie gefährlich sind die Entwässerungsbecken der Firma Holcim? Darum geht es am Donnerstag in Dotternhausen. Das Landratsamt lässt einen Antrag des Zementherstellers erörtern.

Der Zementhersteller Holcim will zwei Entwässerungsbecken weiter nutzen. Naturschützer und Anlieger haben aber Bedenken. Bei der öffentlichen Erörterung in Dotternhausen (Zollernalbkreis) treffen am Donnerstag beide Seiten aufeinander.

Dialog zwischen Holcim und Betroffenen

Die umstrittenen Entwässerungsbecken betreibt Holcim schon seit 16 Jahren beim Steinbruch am Plettenberg. Bevor das Landratsamt eine neue Genehmigung erteilen kann, muss es sich die Bedenken der Anwohner anhören. Dazu gibt es per Gesetz die Erörterung - also einen Dialog zwischen dem Antragssteller Holcim und den Anliegern.

Vorab konnten Betroffene ihre Einwendungen beim Landratsamt einreichen. Privatpersonen, Behörden und Naturschutzverbände hätten sich daraufhin gemeldet, sagte ein Sprecher dem SWR. Es scheint ein größeres Interesse an dem Fall zu geben. Deswegen hat das Landratsamt die Erörterung öffentlich gemacht.

Bedenken bei Hochwasserschutz rund um den Plettenberg

Manchen Nachbarn macht vor allem der Hochwasserschutz Sorgen. Der Verein für Natur- und Umweltschutz Zollernalb e.V. (NUZ) sagt, so, wie die Entwässerungsbecken im Moment angelegt sind, seien sie eine Gefahr für die Gemeinden im Schlichemtal.

Die beiden Becken seien zu klein und könnten im Ernstfall keinen Starkregen aufhalten. Beim Unwetter im vergangenen Frühjahr seien die Becken auf dem Plettenberg schon nach einer Stunde Regen übergelaufen, so der Vereinsvorsitzende Norbert Majer. Ein Dammbruch könnten sie nicht aufhalten.

"Im Ernstfall droht bei Starkregen eine Flutwelle mit einer Wucht, wie wir sie im Ahrtal gesehen haben."

NUZ sieht Trinkwasserversorgung gefährdet

In einem Flyer hat der NUZ im Vorfeld informiert über die Eröterung in Dotternhausen. Demnach wird in der Erörterung auch die Trinkwasserverschmutzung diskutiert. Laut Flyer werden durch die Arbeiten am Steinbruch Wasserschutzgebiete aufgegeben. Das gefährde die Trinkwasserversorgung der Gemeinden im oberen Schlichemtal. Holcim will sich zum laufenden Verfahren nicht äußern.

Mehrfach Konflikte mit Holcim

Seit Jahren gibt es in den Gemeinden rund um das Zementwerk der Firma Holcim Beschwerden. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Dotternhausen gegen das Unternehmen geklagt, weil die Gemeinde eine Seilbahn, die zum Steinbruch führt, für zu laut hält. Auch die Abgaswerte des Unternehmens hatten bereits für einen Gerichtsprozess gesorgt.