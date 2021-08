Das Korn im Getreide ist zu klein und hat einen Pilzbefall. Die Ernte ist also nicht so wie erwartet, beim Obst sogar schlecht. Doch nicht nur das Wetter macht den Landwirten zu schaffen.

Wahlkampf heißt Büro und Plenarsaal verlassen, sich zeigen, die Wählerinnen und Wähler suchen und treffen. Und so sind Politiker und Bundestagskandidaten gerade viel unterwegs, bis in die entlegenen Ecken. Im Wahlkreis Reutlingen waren die fünf Kandidaten am Montag auf einem Bauernhof in Donnstetten zu Gast, einem Ortsteil von Römerstein auf der Schwäbischen Alb. Der Kreisbauernverband hatte sie zu einem Erntegespräch eingeladen, in dem die Landwirte auf das laufende Erntejahr schauten und den Politikern einiges zu sagen hatten.

Getreide schlechter als erwartet

Kälte im Frühjahr, Hagel und Regen im Sommer – das Wetter setzt der Landwirtschaft in diesem Jahr zu. Das Getreide auf dem Feld sah zwar gut aus, doch nach der Ernte sind jetzt viele Landwirte enttäuscht: Das Korn ist zu klein, Sonne und Wärme haben gefehlt. Vor allem der Weizen hat nach dem vielen Regen auch noch Pilzkrankheiten bekommen. Da geht es den Bauern im Kreis Reutlingen übrigens genauso wie ihren Kollegen im Kreis Freudenstadt oder im Kreis Tübingen. Nur der Hafer steht besser da. Und lokal fällt mancherorts auch die Getreideernte gut aus, nämlich dort, wo das Wasser gut abfließen kann.

Nässe begünstigt Pilzbefall

Beim Erntegespräch auf dem Hof der Familie Schanz lagen Weizenähren auf den Tischen – zur Dekoration, aber, wie sich herausstellte, auch zur Anschauung. Denn Landwirt Heinrich Bazlen aus Metzingen wies darauf hin, dass dieses Korn nichts mehr tauge. Dunkle Flecken zeigen einen Pilzbefall. Er ärgert sich, dass die Politik den Einsatz von Pestiziden drastisch verringern will.

Sein Kollege Albert Werner aus Römerstein stimmt zu. Ein Pilz im Getreide sei für Verbraucher gefährlich. Deshalb werde beim Verkauf der sogenannte DON-Wert gemessen, der die Pilzbelastung misst. Ist er schlecht, kaufen die Annahmestellen das Getreide nicht und man könne es dann auch nicht mehr als Tierfutter verwenden. Der Lohn für die Arbeit fällt also aus.

Wenig Obst, aber vielleicht viel Mais

Insgesamt mager fällt auch die Obsternte aus. Es gab Frostschäden im Frühjahr, dann war es so kalt, dass die Bienen wenig bestäubt haben, und zuletzt kam noch der Hagel. Einzelne Höfe im Kreis Reutlingen können laut Bauernverband nur noch Äpfel für den eigenen Most ernten. Hoffnungen ruhen jetzt noch auf dem Mais.

Bundestagskandidaten hören zu

Die Bundestagskandidaten hören aufmerksam zu, halten sich aber zurück. Beate Müller-Gemmecke von den Grünen sagt offen, dass sie sich in dem Bereich nicht auskennt, ihr Schwerpunkt sei Sozialpolitik. Pascal Kober von der FDP spricht das Thema Bürokratie an. Die wolle er abbauen, was Jürgen Hölz aus Trochtelfingen-Steinhilben gerne hört.

Tierwohl mit zweierlei Maß

Hölz ist Schweinehalter und ärgert sich sichtlich nicht nur über die Bürokratie. Das Thema Tierwohl treibt ihn um und dass in Deutschland Schweinefleisch aus China verkauft wird. "Ich habe keinen Streichelzoo", sagt Hölz, aber hier gebe es die vier gut erkennbaren Haltungsstufen, die sich im Hinblick auf Futter, Platz oder Auslauf unterscheiden. Aber niemand hinterfrage, wie die Schweine in China gehalten werden. Es werde mit zweierlei Maß gemessen. Seine zehn Kolleginnen und Kollegen stimmen zu.

Die Bundestagskandidaten – außer Jessica Tatti von den Linken sind alle gekommen – hören zu, halten sich aber auch bei diesem Thema bedeckt. Politiker und Supermarktketten proklamieren regelmäßig das bessere Tierwohl und dass man es in einem bestimmten Umfang verpflichtend machen will. Eberhard Ulmer aus Engstingen hält das prinzipiell auch für machbar, betont aber:

"Das Tierwohl muss sich natürlich lohnen, und das ist immer der Knackpunkt: Landwirtschaft muss Geld verdienen. Der Landwirt ist Unternehmer."

Kreisbauernverbandsvorsitzender hat Verständnis für Politik

Die Landwirte auf der Alb, die Kandidaten für den Bundestag, die EU-Richtlinien und der Weltmarkt – das alles ist nicht leicht in Einklang zu bringen. Gebhard Aierstock, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, hat Verständnis für seine Gäste. Die Politik, sagt er, könne nicht alles leisten. Und manchmal sei nicht klar, wo man eigentlich hin wolle und was die Herausforderungen von morgen sind. Das ändere sich manchmal viel zu schnell.