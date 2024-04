Erst stand "Angst" auf den Bäumen, nun sind einzelne Buchstaben zu lesen. OB Palmer ruft dazu auf, Hinweise auf die Täter bei der Polizei zu melden. Es gibt auch eine Belohnung.

Erneut gibt es Graffiti-Schriftzüge in der Tübinger Innenstadt. Wieder sind Bäume der Platanenallee auf der Tübinger Neckarinsel besprüht worden. Auch an der Stiftskirche, dem Rathaus und der Neuen Aula der Universität soll es nach Angaben der Stadt Graffitis geben.

5.000 Euro Belohnung für Hinweise

Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) hat die Bevölkerung aufgefordert, solche Straftaten der Polizei zu melden. Wer einen Täter auf frischer Tat beobachte, solle die Notrufnummer 110 wählen, so Palmer. Auf diesem Wege konnten in diesem Jahr bereits mehrere Sprayer verhaftet werden, schreibt die Stadt Tübingen. Für Hinweise, die zu einer Verurteilung führen, sind zudem 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Zuletzt stand das Wort "Angst" auf allen Platanen. Nun sind einzelne Buchstaben aufgesprüht worden. "FCK EMF" ist jetzt auf den Bäumen der Tübinger Neckarinsel zu lesen.

Schon wieder Ärger mit Graffiti in Tübingen. Innerhalb weniger Tage sind die Platanen der Neckarinsel erneut besprüht worden. 5.000 Euro Belohnung sind ausgesetzt. Stadt Tübingen

OB Palmer: Kampf gegen Graffiti-Szene

Wer allgemeine Hinweise hat, soll sich laut Stadt auf dem Polizeirevier Tübingen melden. "Es ist die einzige Chance, diese Angriffe abzuwehren. Offenbar ist diesen Leuten nichts mehr heilig", sagt OB Palmer. "Es braucht eine entschlossene Reaktion der Stadtgesellschaft – jedes Verständnis ist hier fehl am Platz"“

Palmer kämpft schon seit längerem gegen Graffiti in der Innenstadt. Für ihn sind die Schriftzüge eher stumpfe Schikane als ernst zunehmende Kritik. Er will, dass die Sprayer Respekt vor dem Denkmalschutz zeigen. Immer wieder postet er auf seinen Social Media-Kanälen dazu. So schrieb er in einem Posting "AGAB (All Grafitteers are Bastards)" - eine Abwandlung des oft gesprühten "ACAB (All Cops are Bastards)".

Die Sprayer-Szene scheint das bisher wenig zu beeindrucken. Ganz im Gegenteil: Das "AGAB"-Posting treibe die Szene an, heißt es aus Sprayer-Kreisen. Die Bemalungen spiegelten die Stimmung der Stadt wider.