Zehn Jahre Gefängnis wegen Drogengeschäfte

Ende 2019 hatten Fahnder in einer Gewerbehalle in Bisingen 80 Kilogramm Marihuana gefunden. Jetzt ist der Fall vorläufig abgeschlossen. Das Landgericht Hechingen hat einen 26-jährigen zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Ermittler kamen dem Mann auf die Spur, weil sie Chatnachrichten des 26-Jährigen ausgewertet hatten, während der wegen anderer Drogengeschäfte in Untersuchungshaft saß. Der Mann muss zudem mehr als 280.000 Euro zahlen, die er mit den Drogengeschäften verdient haben soll. Zwei weitere Täter im Bisinger Fall hatte das Hechinger Landgericht bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Einer der Männer wurde 2019 noch in der Lagerhalle festgenommen, der zweite nach intensiver Fahndung. Der frisch verurteilte Drogendealer hat bereits Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof muss das Urteil nun prüfen.