Spezialisten untersuchen Absturzstelle bei Böttingen

Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben die Absturzstelle des Flugunfalls bei Böttingen (Kreis Tuttlingen) inspiziert. Erste Ergebnisse gibt es Ende Oktober.

Nach der Flugzeugkollision im Bereich des Flugplatzes Klippeneck am Freitagnachmittag ist noch am Freitagabend der erste von drei Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) am Unglücksort eingetroffen. Den ganzen Samstag über wurden der Unglücksort untersucht und Wrackteile der abgestürzten Flugzeuge geborgen und sichergestellt.

Lizenzen der Piloten überprüfen

Für das Gutachten würden auch die Personalien der beiden Piloten geprüft, sowie deren Lizenzen und Flugerfahrung kontrolliert, so Jens Friedemann von der BfU mit Sitz in Braunschweig. Außerdem sei unter anderem der Flugleiter zum Flugbetrieb und den damaligen Wetterverhältnissen befragt worden. All diese Fakten fließen in das Gutachten der BfU ein, dessen erste Ergebnisse frühestens im Oktober veröffentlicht werden.

Zwei Tote nach Flugzeugkollision

Bei dem Unfall am Freitagnachmittag waren ein Segelflieger und ein Ultraleichtflugzeug in der Luft zusammengestoßen. Der Fluglehrer im Segelflieger und sein 14-jähriger Flugschüler starben, der Pilot des Ultraleichtflugzeugs konnte sich mit einem Fallschirm retten.