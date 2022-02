Polizei ermittelt nach Corona-Demo

Die Reutlinger Polizei hat nach den Protesten gegen die Coronaregeln am Samstag zwei Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Straftaten eingeleitet. Am Rande des Protestzugs von Corona-Kritikern sollen zwei Gegendemonstranten angegriffen worden sein. Einer hatte Anzeige erstattet, weil er zu Boden geworfen, geschlagen und getreten worden sei. Einem weiteren sei ein Plakat entrissen und zerstört worden. Laut Polizei besteht der Verdacht der Körperverletzung und des Raubes. Die mutmaßlichen Opfer hatten Kritik an der Polizei geübt. Sie beklagten, ihr telefonischer Notruf sei nicht ordnungsgemäß angenommen, das Gespräch abgebrochen worden. Die Polizei wies das zurück. Deren Angaben zufolge war die Telefonqualität schlecht, der Anrufer kaum zu verstehen. Nach etwa drei Minuten sei die Verbindung gänzlich abgebrochen, heißt es in einer Stellungnahme des Reutlinger Polizeipräsidiums.