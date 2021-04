Nach drei Bränden auf einem Bauernhof in Freudenstadt-Dietersweiler haben jetzt Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Gleich dreimal hat es bei dem Landwirt in Dietersweiler in den vergangenen Monaten gebrannt. Im August wurde sein Rinderstall Raub der Flammen, zwölf Tiere starben. Vor drei Wochen gab es ein Feuer im Keller eines Wohnhauses und Anfang der Woche brannte eine Feldscheune nieder, in der der Landwirt Heu und Futterstroh gelagert hatte. In allen drei Fällen ermittelt die Kripo jetzt mit dem Verdacht auf Brandstiftung. Einen konkreten Tatverdacht gebe es noch nicht, berichtet die Polizei. Für weitere Untersuchungen wurden jetzt Kriminaltechniker und Brandsachverständige eingeschaltet.