Ermittlungen gegen Arzt wegen Corona-Medikation

Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt gegen einen Tübinger Hausarzt wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Der Mediziner soll Patienten potenziell gefährliche Chlordioxidlösungen verabreicht haben als Mittel gegen Corona-Erkrankungen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stuft die Substanz allerdings als bedenkliches Arzneimittel ein. Um Beweise sicherzustellen, hat die Polizei Räume durchsucht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Tübingen dem SWR. Der Arzt habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Zuletzt haben sich Zeugen unter anderem an das Regierungspräsidium Tübingen gewandt und so die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Nun will die Polizei Patienten der Praxis zu den Vorgängen befragen.