Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt gegen den Betreiber des Pflegeheims "Haus am Park" in Mannheim-Neckarau, die Mössinger Benevit-Gruppe, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Bei einem Corona-Ausbruch sind in dem Heim laut Sozialministerium 13 Bewohner gestorben - vier mehr, als bisher bekannt war. Offenbar hatten bei einem Herbstfest im Garten des Pflegeheims drei zuvor positiv auf Corona getestete Bewohner teilgenommen.