per Mail teilen

Die Polizei hat nach einem gewaltätigen Treffen am 1. Mai in der Tuttlinger Innenstadt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sechs Ermittler umfasst die Gruppe "Honberg". Sie recherchiert die Hintergründe für ein gewaltsames Treffen am 1. Mai auf dem Tuttlinger Hausberg. 44 Menschen sind inzwischen ausfindig gemacht worden. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs. Nach Angaben der Polizei sind sie lautstark mit Fahnen sowie Fackeln und größtenteils vermummt durch die Tuttlinger Innenstadt gezogen. Nur ein Drittel der Verdächtigen stammt laut Polizei aus dem Kreis, zwei Drittel kommen aus umliegenden Landkreisen. Sie hatten sich über das Internet zu dem illegalen Treffen vereinbart.