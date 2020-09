In einer Woche beginnen in Tübingen die Bohrungen, um den geologischen Untergrund des Schindhautunnels zu erkunden. Der geplante Tunnel soll Teil des vierspurigen Ausbaus der B27 bei Tübingen sein und die Südstadt entlasten. Entlang der etwa 2,3 Kilometer langen Strecke sind 23 Kernbohrungen bis zu einer Tiefe von 100 Metern vorgesehen, so das Tübinger Regierungspräsidium. Bei den Bohrungen werden zylinderförmige Gesteinssäulen aus dem Untergrund herausgeschnitten, Kameraaufnahmen und geophysikalische Untersuchungen gemacht. So könne ein räumliches Modell des Untergrunds erstellt werden. „Wenn wir die Festigkeit und andere Gebirgsparameter kennen, können wir beim Tunnelbau das Gestein leichter lösen“, sagt Dominik Eckert vom Tübinger Regierungspräsidium. Die Bohrungen dauern bis Ende Januar und kosten rund 1,2 Millionen Euro.