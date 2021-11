Manuel Faißt aus Baiersbronn ist erfolgreich in die Saison der Nordischen Kombinierer gestartet. Bei den drei Wettbewerben im finnischen Ruka kam Faißt zweimal in die Top Ten. Am Freitag belegte er den fünften Platz und war damit bester Deutscher. Gestern wurde Faißt siebter. Damit belegt er in der Weltcup-Gesamtwertung den siebten Platz.