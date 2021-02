Im neuen Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler, in dem er Geldverschwendung durch Bund und Kommunen kritisiert, kommen auch die digitalen Anzeigetafeln in Eningen (Kreis Reutlingen) vor. Dort sollten im vergangenen Jahr an sieben Bushaltestellen Monitore angebracht werden, die die An- und Abfahrtzeiten der Busse in Echtzeit anzeigen. Die Kosten wurden auf rund 130.000 Euro veranschlagt. Da die Anzeigetafeln aber nicht wie geplant über die Straßenlaternen mit Strom versorgt werden konnten, strich der Gemeinderat das Projekt komplett. Für die Planung musste Eningen trotzdem 36.000 Euro zahlen.