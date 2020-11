per Mail teilen

Es war ein Schock für die Bewohner der Asylbewerberunterkunft in Engstingen im Kreis Reutlingen. Nachdem dort Corona ausgebrochen war, musste die gesamte Einrichtung in Quarantäne. Nun kümmert sich das Landratsamt Reutlingen um die Versorgung der Menschen.

Zehn Bewohner der Unterkunft sind bislang positiv auf das Virus getestet worden. "Wir mussten eine schnelle Entscheidung fällen", sagte Mirjam Koch vom Amt für Migration in Reutlingen dem Südwestrundfunk. Die Quarantäne habe den 21 Bewohnern natürlich nicht gefallen. In der Folge gab es Probleme, weil die Menschen keine Termine wahrnehmen konnten. Sprachkurse, Termine mit dem Rechtsanwalt oder Jobinterviews mussten abgesagt werden.

Landratsamt Reutlingen

"Die Stimmung ist natürlich nicht so toll." Mirjam Koch, Amt für Migration

Die Stimmung sei dementsprechend nicht gut, so Koch. Man helfe den Leuten aber natürlich. Das Landratsamt Reutlingen hat mit der Gemeinde Lebensmittelpakete verteilt. Man sei täglich mit den Betroffenen in Kontakt, so Koch. Außerdem sei ein Sozialarbeiter vor Ort. Gesundheitlich geht es den Asylbewerbern laut Landratsamt trotz Corona gut.