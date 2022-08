Rote Hinweisschilder und "Bauchomat" für engste Straße der Welt in Reutlingen

per Mail teilen

Luft anhalten und Bauch einziehen heißt es bei der Reutlinger-Attraktion. Das Sträßlein misst an der engsten Stelle nur 31 cm und hat es damit ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Auch wenn Oberbürgermeister Thomas Keck meint, Reutlingen habe noch viele andere tolle Attraktionen, so lag der Stadt doch viel daran, den Weltrekord noch attraktiver zu machen. Rote Hinweisschilder, ein Selfiepoint und eine Maßtafel - intern auch "Bauchomat" genannt - sollen die schmale Spreuerhofstraße in den Mittelpunkt rücken, damit auch wirklich niemand mehr versehentlich einfach vorbeigeht.

Das konnte schnell mal passieren - nicht nur, weil sie so schmal zwischen zwei etwas schiefen alten Fachwerkhäusern verläuft, sondern auch weil das bisherige kleine Hinweisschild schon einige Male gestohlen wurde, so die Tourismusbeuaftragte der Stadt Reutlingen, Anna Bierig.

Mehrere Hinweisschilder weisen den Weg zur engsten Straße und erklären die Entstehungsgeschichte. Eine Urkunde an der Wand dient als Selfiepoint. SWR Luisa Klink

Reutlingens Oberbürgermeister checkt seinen Bauchumfang im "Bauchomat", Tourismusbeauftragte Anna Bierig verdeutlicht mit einem Lineal, wie schmal 31 Zentimeter sind. SWR Luisa Klink

Reutlinger Straße steht seit über 15 Jahren im Guinness-Buch der Rekorde

Zig Besucher zwängen sich täglich durch die schmale Gasse, sagte Keck dem SWR. "Besonders für Familien mit Kindern ist es ein Highlight", aber auch sonst sei die Straße bei der Touristeninformation sehr nachgefragt. "Steckengeblieben ist noch niemand", so Keck. Auch nicht Bundespräsident Köhler, der zu den bekannten Persönlichkeiten gehört, die schon durch die Gasse geschritten sein sollen.

Der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck selbst hat sich seitlich durch die Straße gewagt, nachdem er einen kurzen Bauchumfangscheck im "Bauchomat" gemacht hat.

Die Entstehungsgeschichte der engsten Straße der Welt hat einen traurigen Hintergrund. Denn vor knapp 300 Jahren hat ein großer Brand über 80 Prozent der Gebäude der mittelalterlichen Stadt zerstört und rund 7.000 Bürger obdachlos gemacht. Laut einer Hinweistafel der Stadt Reutlingen an der Touristen-Attraktion hat der Wiederaufbau der Stadt sehr unkoordiniert stattgefunden und es wurde sehr platzsparend gebaut, sodass so eine schmale Straße wie die Spreuerhofstraße zwischen zwei Gebäuden entstanden ist. Außerdem wird erzählt, dass sie damals Fluchtweg diente, so der Oberbürgermeister.