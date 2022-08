Bloß noch kalte Duschen in Rottenburger Sporthallen?

Der Rottenburger Gemeinderat diskutiert am Dienstagabend über Ideen zum Energiesparen im Herbst und Winter. Dabei geht's ums Heizen, Beleuchten und Duschen.

In der Rottenburger Stadtverwaltung hat sich ein "Energiesparteam" aufgestellt. Zu diesem Team gehören unter anderem der erste Bürgermeister Thomas Weigel und der Chef der Stadtwerke Rottenburg, Martin Beer. Das Team hat nun zehn Vorschläge erarbeitet, wie man in Rottenburg im Herbst und Winter Energie sparen kann. Orientiert hat man sich dabei an den Empfehlungen des Deutschen Städtetags, beziehungsweise dem Beschluss der Bundesregierung orientiert. Im Gemeinderat in Rottenburg (Kreis Tübingen) sollen die Vorschläge am Dienstagabend diskutiert werden.

Kalte Duschen und unbeleuchtete Gebäude

Eine der spürbaren Einschränkungen: Das warme Wasser in den Duschen von Sport- und Mehrzweckhallen soll abgestellt werden. So steht es in der Vorlage für die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Ob die Räte das so auch beschließen, ist offen. Der SWR hat in Rottenburg Passanten gefragt, was sie von diesem Vorschlag halten:

In Foyers oder Toiletten will die Stadtverwaltung zudem nur noch so viel heizen, dass die Leitungen nicht einfrieren. Eine fühlbare Wärme ist also nicht vorgesehen.

Winterpause zwangsweise?

Außerdem könnte es zwischen den Jahren Schließungen in Kitas geben. Ergänzend stellt das Energiespar-Team die Möglichkeit zur Debatte, dass Berufstätige zwischen den Jahren Urlaub aus dem Jahr 2023 vorziehen können und also in diesem Zeitraum nicht arbeiten. Auch die Weihnachtsbeleuchtung ist Teil der geplanten Sparmaßnahmen: Es soll sie zwar geben, aber nur reduziert.

Beispiel Altensteig: Schlossbeleuchtung abgeschaltet

Altensteig im Kreis Calw hat solche Pläne teilweise schon in die Tat umgesetzt: Viele Gebäude, Denkmäler und Bäume werden schon jetzt nicht mehr angestrahlt. Auch das Schloss wird bald nachts nicht mehr beleuchtet werden, gab die Stadtverwaltung jetzt bekannt.