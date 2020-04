Weil eine Ratte anscheinend großen Hunger auf Energie hatte, mussten die Stadtwerke Tübingen am Donnerstagmorgen zu einem Notfall ausrücken.

Die Ratte hatte in einer Trafostation in Waldenbuch (Kreis Böblingen) einen Kurzschluss verursacht. Rauch stieg auf. Dann fielen in einer Kettenreaktion weitere Stationen aus. Fast 700 Haushalte waren ohne Strom, so die Tübinger Stadtwerke.

Viele Handwerker beschäftigt

Sechs Meister und Monteure brauchte es, um den Strom nach einer Dreiviertelstunde wieder auf den Weg zu bringen. Was aus der energiehungrigen Ratte wurde, ist nicht bekannt.