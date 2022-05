Sensoren bei Straßenlaternen sollen Energie einsparen

Die Städte Tübingen und Reutlingen wollen mehr Energie bei Straßenlaternen einsparen. Energiesparende LEDs werden verbaut, die Laternen werden früher abgeschaltet oder gehen nur bei Bewegung an. Momentan werden die Laternen in Reutlingen und Tübingen nach und nach mit LEDs ausgestattet. Laut der Stadt Reutlingen werden in bestimmten Bereichen wie Industriegebieten die Laternen mittlerweile nachts ganz ausgeschaltet, so eine Sprecherin. In Tübingen-Hirschau kommen Bewegungssensoren bei Straßenlaternen zum Einsatz. Die Laternen leuchten zunächst schwach und werden erst bei Bewegung heller. Laut der Stadt Tübingen sollen dabei 85 bis 90 Prozent Energie eingespart werden. Weitere Gebiete mit Laternen mit Bewegungssensoren seien bereits geplant, so eine Sprecherin der Stadt.