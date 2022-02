Demos vor Kretschmanns Haus: rote Linie überschritten

Das geht gar nicht - diese Meinung hörte man am Dienstag in Sigmaringen und dem Ortsteil Laiz, wo am Montag Demonstranten vor dem Privathaus der Familie Kretschmann aufgetaucht waren.

Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden haben am Montagabend vor dem Haus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Gegner der Coronapolitik demonstriert. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, zogen 350 Demonstranten vor Kretschmanns Wohnhaus in Sigmaringen-Laiz und hielten dort fünf Minuten auf der gegenüberliegenden Straßenseite an. Bereits am Sonntag hatten einige Menschen vor dem Wohnhaus des Ministerpräsidenten demonstriert. Das stört offenbar viele Bürger in Sigmaringen. Dem SWR sagten Passanten:

Ministerpräsident Kretschmann nennt die Proteste illegal

Kretschmann sagte dazu am Dienstag, das Demonstrationsrecht gehöre zwar zu den elementaren Rechten, aber auch hier müsse man sich an die Gesetze halten. Demonstrationen seien illegal, wenn sie nicht angemeldet sind.

"Demonstrationen vor den Wohnhäusern von Politikerinnen und Politikern gehen mal überhaupt gar nicht. Die verkennen den Charakter der Demokratie."

In der Demokratie unterscheide man strikt zwischen der Amtsperson und der Privatperson. Deswegen, so Kretschmann, überschreiten Demonstrationen vor Privathäusern direkt eine rote Linie. Wer das mache, zeige, dass er die Demokratie nicht verstanden habe.

Unverständnis bei Ortsvorsteher Wolfgang Querner

Die Gemeinde Laiz bei Sigmaringen, in der der Ministerpräsident wohnt, reagiert mit Unverständnis auf die Proteste vor dessen Haus. Sie seien ein No-Go, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Querner dem SWR. Der Großteil der Gemeinde stehe nicht hinter den Protestlern.

"Da ist einfach eine rote Linie überschritten. Das Privathaus eines Politikers gehört da nicht mit reingezogen."

Impfskeptiker zu sein und vor dem Wohnhaus des Ministerpräsidenten zu demonstrieren, das seien zwei Paar Stiefel. Querner hat die Proteste vor dem Minister-Haus am Montag mitbekommen. Seine Beobachtung: Es gebe immer ein paar besonders laute Protestler. Das seien auch die, die vor das Haus gezogen seien. Diejenigen, die laut sind, würden dann das Image derer, die vielleicht nur ihre Skepsis gegenüber der Impfung darlegen wollen, zu Nichte machen, so Querner.

Kritik von Bürgermeister und Gemeinderäten

Auch Marcus Ehm, Bürgermeister von Sigmaringen, erlebte die Proteste vor Kretschmanns Haus mit: "Es war für mich persönlich jetzt kein Gefühl der Angst. Aber es wurde gepfiffen und skandiert." Die psychische Belastung für die Familie des Ministerpräsidenten sei sicherlich vorhanden gewesen. Deshalb sei so etwas nicht zu tolerieren, erklärte Ehm. Aus seiner Sicht und aus der Sicht der Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats sei der Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung verlassen, wenn man so in die Privatsphäre von Politikern eingreift.