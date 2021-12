Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt baut in Empfingen ein Testzentrum

Wie sicher sind neue Flugzeuge? Das will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Empfingen testen.

Mal wieder hat die kleine Gemeinde Empfingen Grund zur Freude. Wieder hat der Ort mit nur 4.000 Einwohnern ein großes Projekt in seinen Innovationscampus geholt. Wieder ist es ein Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR): das sogenannten DLR-Center for Crash und Impact Test (CITE), also ein Zentrum, in dem die Sicherheit von Flugzeugen getestet wird.

Bis zu 20 Millionen Euro Zuschüsse vom Land

25 Millionen Euro soll der Bau des Testzentrums kosten. Und für die nächsten fünf Jahre hat das Land dem Projekt bis zu 20 Millionen Euro Zuschüsse in Aussicht gestellt. Am Mittwoch wurde das Geld in den Staatshaushalt eingeplant. Für das Testzentrum werden auf dem Innovationscampus in Empfingen zwei Hallen gebaut - eine mit 450 Quadratmetern, eine mit gut 800 . Darin sollen Crashttests stattfinden und Unfallsimulationen.

Was, wenn ein Vogel auf das Flugzeug prallt?

Zum Beispiel wird nachgestellt, was passiert, wenn ein Vogel auf ein Flugzeug prallt. Dazu werden Vogeldummies mit hoher Geschwindigkeit auf Flugzeuge geschleudert. Aber auch Abstürze werden simuliert. Dann krachen Flugzeuge und Teile davon aus großer Höhe auf den Boden. Das DLR testet auf die Art auch neue Materialien und Techniken. Denn der Flugzeugbau ist im Umbruch.

Das Zentrum für Deutsche Luft und Raumfahrt testet künftig in Empfingen (Kreis Freudenstadt), wie moderne Flugzeuge mit Brennstoffzellen und aus leichten Materialien sicher werden. Zentrum für Deutsche Luft und Raumfahrt (DLR)

Sicherheitstests für elektrische Flugzeuge

Moderne Flugzeuge werden aus leichterem Material gebaut als bisher und sollen mit Brennstoffzellen fliegen. Beides erforscht das DLR selbst. Beides braucht neue Tests. Denn es geht um die Frage, wie auch leichtgewichtige Flugzeuge etwa mit Wasserstoffdrucktanks sicher sein können.

Empfingen soll “Zukunftsstandort für die Luftfahrt“ werden

Bürgermeister Ferdinand Truffner freut sich sehr, dass das DLR mit dem Testzentrum nach Empfingen kommt. Es wird die dritte Einrichtung des DLR im Innovationscampus.



Der Innovationscampus Empfingen im Kreis Freudenstadt Der Innovationscampus in Empfingen befindet sich auf einem ehemaligen Munitionsdepot der Bundeswehr. Das Gelände liegt mitten im Wald nahe der A81 und war lange dem Verfall überlassen. Heute beherbergt es diverse Firmen und Forschungseinrichtungen mit Schwerpunkt Energie- und Umwelttechnik. Auch die ehemaligen Bunker werden zum Teil für Forschungen genutzt. Das Areal ist insgesamt rund 10 Hektar groß und noch nicht vollständig neu besiedelt.

Das DLR hat bereits ein Oberservatorium für Weltraumschrott in Empfingen. Vergangenes Jahr wurde außerdem das Projekt BALIS gestartet. Dabei soll ein nach eigenen Angaben weltweit einzigartiges Testfeld entstehen, auf dem das DLR Brennstoffzellen für Flugzeuge entwickelt.

Im Sommer 2020 hat das DLR in Empfingen das Projekt BALIS gestartet. Es soll Brennstoffzellen für Flugzeuge entwickeln. Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR)

Gemeinde hofft auf Sogwirkung und weitere Unternehmen

Auch das neue Testzentrum gilt als Besonderheit. Es gebe europaweit nichts Vergleichbares, sagt das DLR. Und Empfingens Bürgermeister Truffner hofft, dass weitere Einrichtungen folgen.

“Wir haben noch Platz für weitere Projekte der DLR. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich: Die lass i au so schnell nemme weg.“

Truffner ist außerdem sicher, dass das Testzentrum weitere Unternehmen nach Empfingen locken wird. „Wir sind ja auch in der Planung für ein interkommunales Gewerbegebiet mit 35 Hektar.“ Wer also in Empfingen zum Thema Luftfahrt forsche und entwickle , könne dann auch gleich in Empfingen produzieren. Baubeginn für das neue Testzentrum ist voraussichtlich im Frühjahr 2022.