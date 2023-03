Empfang für Linn Kazmaier

Die Paralympics-Sportlerin Linn Kazmaier von der Skizunft Römerstein (Kreis Reutlingen) hat in Peking für großartige Erfolge gesorgt. Am Samstag wurde sie dafür in ihrer Heimat gefeiert.

Die jüngste deutsche Goldmedaillen-Gewinnerin bei paralympischen Winterspielen bekam einen glänzenden Empfang auf dem Marktplatz von Lenningen (Kreis Esslingen). Mit dabei natürlich die Sportlerinnen und Sportler der Skizunft Römerstein. Lenninger und Römersteiner zeigten sich stolz auf ihre junge Spitzensportlerin. Insgesamt fünf Medaillen hatte die Paralympics-Sportlerin in Peking geholt, bei ihrem Olympia-Debüt: Einmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze. Linn Kazmaier hat eine Sehbehinderung und sieht alles sehr verschwommen und verwackelt.