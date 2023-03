Der Umbau des Automobilzulieferers ElringKlinger trägt Früchte. Umsatz und Gewinn wachsen wieder. Doch ungelernte Kräfte haben in dem Unternehmen wenig Zukunft.

ElringKlinger hat zwei schwierige Jahre hinter sich. 2019 und 2020 bescherten dem Unternehmen in Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) drastische Einbrüche beim Gewinn. Auch die Aufträge gingen im Corona-Jahr 2020 zurück. Jetzt geht es wieder aufwärts. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen lag für 2021 bei 102 Millionen Euro. Nachdem die Aktionärinnen und Aktionäre drei Jahre lang keine Dividende erhalten hatten, soll es nun wieder eine Ausschüttung geben. Angedacht sind laut Hauptgeschäftsführer Stefan Wolf 15 Cent pro Aktie. Die Anstrengungen der vergangenen Jahre zahlen sich aus.

ElringKlinger hat drei Jahre lang an Effizienz gefeilt

In den vergangenen drei Jahren habe das Unternehmen an der eigenen Effizienz gearbeitet, so Wolf. Kosten und Prozesse wurden optimiert, die Digitalisierung wurde vorangetrieben. Gleichzeitig wurde der Weg weg vom Verbrennungsmotor hin zu Batterie- und Brennstoffzellentechnik konsequent weiterverfolgt. Schon seit 20 Jahren sei man dran am Thema Brennstoffzelle und seit 15 Jahren an der Batterietechnik, so Wolf weiter. Diese Erfahrung zahle sich jetzt aus.

ElringKlinger entwickelt ganze Systeme für neue Antriebstechnologien, bietet seinen Kundinnen und Kunden aber auch einzelne Komponenten an. Einst sei die Zylinderkopfdichtung der Verkaufsschlager des Unternehmens gewesen. In Zukunft werden es spezielle Dichtungen für Batterieantriebe sein.

Wachstum auch auf schwierigen Märkten

Während im vergangenen Jahr die Absatzmärkte teils stagnierten oder sogar zurückgingen, wuchs der Umsatz von ElringKlinger in Nordamerika, Asien und Europa. In Europa brach die Automobilproduktion um 5,5 Prozent ein, ElringKlinger steigerte seinen Umsatz trotzdem um 7,2 Prozent. Man sei sehr gut aufgestellt und habe ein globales Netzwerk, so der Hauptgeschäftsführer.

Keine Prognose für das laufende Geschäftsjahr

Für das laufende Geschäftsjahr will der Automobilzulieferer keine Prognose abgeben. Durch den Krieg in der Ukraine und andere globale Konflikte seien die Märkte dafür zu unsicher, so Wolf. Auch ElringKlinger kämpfe mit den allgemeinen Problemen wie Halbleiterknappheit, hohen Transportkosten und extrem steigenden Rohstoffpreisen.

Neue Technologie verdrängt einfache Arbeiter

Trotz der guten Nachrichten, bringt der Umbau des Unternehmens hin zu einem hoch digitalisierten Betrieb mit vielen automatischen Produktionsabläufen auch Probleme mit sich. Klar ist laut Stefan Wolf: "Die einfachen Arbeitsplätze, die es in der Produktion von Verbrennungsmotoren gibt, fallen auf Dauer weg." Für Batterien und Brennstoffzellen brauche ElringKlinger Ingenieurinnen und Ingenieure, keine einfachen Arbeitskräfte. Das sei ein allgemeines gesellschaftliches Problem.

ElringKlinger versucht nach eigenen Angaben den Personalumbau über natürliche Fluktuation zu erreichen. Im Januar hatte der Automobilzulieferer eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2024 beschlossen. Sie gilt für knapp 2.500 Beschäftigte an den Standorten Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen), Lenningen, Neuffen (Kreis Esslingen), Neuhausen und Reutlingen.