Der Automobilzulieferer ElringKlinger aus Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) will die Produktion des Werkes in Langenzenn bei Nürnberg schrittweise stilllegen. Dort arbeiten 200 Beschäftigte unter anderem an Hitzeschilden für Abgaskomponenten. Grund sei die steigende Zahl von Elektrofahrzeugen, die solche Teile nicht benötigen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.