Mehr Umsatz und mehr Gewinn - der Autozulieferer ElringKlinger aus Dettingen im Kreis Reutlingen hat am Donnerstag die Bilanz des ersten Halbjahres vorgelegt. Der Umsatz stieg nach Angaben des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahrjahreszeitraum um 56 Prozent. Der Vorsteuergewinn betrug rund 70 Millionen Euro, ein Jahr zuvor hatte ElringKlinger noch einen Verlust von rund 16 Millionen verzeichnet. Die Zahl der neuen Aufträge hat sich fast als verdoppelt. Die Gründe dafür seien das firmeneigene Programm für Steigerung der Effizienz und die weltweite Erholung der Autoindustrie, so ElringKlinger. Allerdings gebe es wegen der Pandemie und dem Mangel an Halbleitern große Unwägbarkeiten