Der Automobilzulieferer ElringKlinger aus Dettingen (Kreis Reutlingen) will die Brennstoffzellen-Technologie voranbringen. Mit dem französichen Unternehmen Plastic Omnium hat er ein Joint Venture gegründet.

100 Millionen Euro will der französische Partner in das Gemeinschaftsunternehmen investieren. Es soll in Dettingen Brennstoffzellen-Stacks herstellen, das Herzstück der Brennstoffzellen-Technologie.

Mindestens 10.000 Stacks im Jahr

Die Produktionskapazität soll von zunächst jährlich 10.000 Stacks schrittweise ausgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung für die Börse. ElringKlinger bringt seine Herstellung, seine Patente und 150 Mitarbeiter in das Joint Venture ein.

Marktanteil von 15 Prozent angepeilt

Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist bis 2030 ein Marktanteil von 10 bis 15 Prozent. Der angepeilte Umsatz liegt laut Börsenmitteilung zwischen 700 Millionen und einer Milliarde Euro. Die Kartellbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.