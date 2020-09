per Mail teilen

Die EU will ihre Klimaziele verschärfen und den CO2-Ausstoß deutlich stärker senken als bislang angekündigt. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender beim Automobilzulieferer Elring-Klinger, hält das für überzogen.

Vorwürfe, die Automobilindustrie sei nicht für größere Neuerungen offen, weil sie ihre großen Autos verkaufen wolle, weist Wolf zurück. In den vergangenen zehn Jahren habe die Industrie viel geleistet und den CO2-Ausstoß pro Fahrzeug stark verringert.

Stefan Wolf, Vorsitzender von Südwestmetall, hält weitere 15 Prozenz CO2-Reduktion für technisch nicht machbar. dpa Bildfunk Marijan Murat

Polnische Kohlekraftwerke gegen deutsche Autobauer

Die Anforderungen für die kommenden Jahre seien weiterhin hoch, aber es gebe Pläne, ihnen nachzukommen. An diesen definierten Klimazielen müsse die EU aber festhalten, mehr sei technisch nicht machbar. Im EU-Land Polen gebe es indessen Braunkohlekraftwerke, die mehr CO2 produzierten als der gesamte Verkehr in Baden-Württemberg.

"Die Anstrengungen, die wir machen, sind groß. Die Vorgaben, die wir haben, sind stramm. Und wir werden diese Vorgaben einhalten, aber man muss die Schraube nicht immer noch weiter anziehen." Stefan Wolf, Südwestmetall-Vorsitzender aus Dettingen-Erms

Höhere Forderungen an die Autobauer betrachtet Wolf als Ideologie gegen die Fahrzeugindustrie. Auch sein Unternehmen, der Automobilzulieferer Elring-Klinger in Dettingen-Erms im Kreis Reutlingen, beteilige sich an der Entwicklung neuer Technologien wie Elektrifizierung und Wasserstoff-Brennstoffzellen.