Prominenter Besuch aus Übersee: Elon Musk ist ein bekannter Unternehmer, der in verschiedenen Bereichen aktiv ist. Vor allem die auf Elektroautos spezialisierte Firma Tesla ist bekannt. Noch in dieser Woche will Musk mit Curevac verhandeln.

Der Chef des US-amerikanischen Elektro-Autobauers Tesla, Elon Musk, ist in Tübingen eingetroffen. Er kommt zu Gesprächen mit dem Biotech-Unternehmen Curevac. Der Curevac-Sprecher sagte dem SWR, es handle sich auf Wunsch von Musk um einen internen Besuch ohne Presse. Man wolle eine Kooperation zwischen Curevac und der deutschen Tesla-Tochter Grohmann besprechen.

Man wird ihn nicht sehen

Curevac hat derzeit eine breit angelegte Studie laufen, um einen Impfstoff gegen Corona marktreif zu machen. Schon in etwa zwei Jahren will man Milliarden Dosen der Impfung liefern können, hieß es erst jüngst bei dem Tübinger Unternehmen. Jetzt will die Tesla-Tochter Minifabriken zur Herstellung von RNA-Produkten liefern, die für Impfstoffe gebraucht werden.

Fans warteten teilweise im strömendem Regen

Dutzende Fans und Fotografen hatten sich schon am Mittag vor dem Firmengebäude des Tübinger Unternehmens Curevac versammelt, obwohl angekündigt worden war, dass Musk nicht vor die Presse treten werde. Teils warteten die Leute stundenlang in strömendem Regen, um ein Foto von und mit Tesla-Chef Elon Musk zu bekommen. Am frühen Dienstagabend war es dann soweit: Zwei Tesla-Autos fuhren vorbei und bogen auf das Firmengelände ab. In einem von ihnen saß wohl Musk. Danach postierten sich Security-Mitarbeiter vor den Zufahrten.

Medienberichten zufolge soll Musk bereits am Montagabend in Frankfurt gelandet sein. Auf Twitter hatte er selbst seine Reise nach Deutschland angekündigt: wegen Curevac und wegen einer Elektroautofabrik in der Nähe von Berlin, die er ebenfalls besuchen wolle.