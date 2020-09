Am Dienstagvormittag ist ein KI-Forschungsverbund an mehreren Universitäten und Forschungseinrichtungen in Europa an den Start gegangen. Daran beteiligt ist auch das Tübinger Cyber Valley. Die europäischen Wissenschaftler wollen bei der Forschung zu Künstlicher Intelligenz mit China und USA konkurrieren.

Gemeinsam wollen die KI-Experten aus Tübingen, Cambridge, Paris, Zürich und anderen europäischen Forschungsstandorten den KI-Hotspots wie dem Silicon Valley in den USA die Stirn bieten. Sie haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, Künstliche Intelligenz so weiterzuentwickeln, dass sie "mit den Werten einer offenen europäischen Gesellschaft in Einklang steht", heißt es in einer Pressemitteilung.

Menschenzentriert und vertrauenswürdig soll die Künstliche Intelligenz 'made in Europe' sein. Dafür setzt sich das europäische Forschungsnetzwerk "ELLIS" ein. SWR

Themenschwerpunkte Künstliche Intelligenz 'made in Europe'

Zurzeit stehen Themen wie maschinelles Lernen, Robotik und menschenzentrierte Künstliche Intelligenz im Vordergrund der europäischen KI-Forschung. Außerdem habe man sich in dem Forschungsverbund die Anwendungsbereiche Umweltmodellierung, Design autonomer Systeme, Biologie und Gesundheit vorgenommen. 300 Millionen Euro stellen die daran beteiligten Institutionen für die gemeinsame Forschung in den ersten fünf Jahre bereit. Damit soll auch der Austausch von Studierenden und Lehrenden zum Beispiel in Workshops finanziert werden.

Was steckt hinter der Initiative "ELLIS"?

Der Tübinger Forscher Bernhard Schölkopf, weltweit anerkannter Experte für maschinelles Lernen, gehört zu den Mitbegründern der europäischen Initiative mit dem Namen ELLIS. Die Abkürzung steht für "European Laboratory for Learning and Intelligent Systems". 30 Institutionen und Universitäten in 14 europäischen Ländern haben sich zur ELLIS-Initiative zusammengetan. Neben Tübingen sind auch Künstliche Intelligenz-Experten der Universität Cambridge (England), das Sorbonne Center for Artificial Intelligence (Frankreich) und die ETH Zürich (Schweiz) beteiligt.