Ein Mann hatte im Dezember 2019 in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) mit einem Messer auf einen 36-Jährigen eingestochen. Der war so schwer verletzt, dass er später starb. Dafür ist der Täter jetzt verurteilt worden.

Das Landgericht Hechingen hat den Mann am Montag zu elf Jahren und zwei Monaten Haft wegen Totschlags verurteilt. Der 42-Jährige aus Albstadt soll zunächst im Gefängnis und dann in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Dort soll er laut Gericht seine Drogen- und Alkoholprobleme in den Griff bekommen. Auch zur Tatzeit sei der Mann alkoholisiert gewesen. Laut Sachverständigem und Gericht sei er aber dennoch schuldfähig.

Landgericht Hechingen SWR

Opfer wehrte sich gegen Messerattacke

Nach einem Streit in einer Kneipe in der Innenstadt von Albstadt-Ebingen hatte der Täter in einem Hinterhof fast eine halbe Stunde lang auf das spätere Opfer gewartet. Zweimal habe er dann mit dem Messer zielgerichtet auf den Mann eingestochen, so der Richter. Den Tod habe der 42-Jährigen billigend in Kauf genommen. Der 36-Jährige hatte sich laut Gericht mit Tritten und Schlägen gegen den Angriff gewehrt und auch den Angeklagten schwer verletzt.

Verteidiger wollt Freispruch

Der Verteidiger hatte einen Freispruch gefordert. Der Angeklagte habe aus Notwehr gehandelt, da der 36-Jährige ihn zuerst angegriffen habe, so die Argumentation. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Totschlags eine Haftstrafe von 13 Jahren gefordert.

Zwei Monate vor der Messerattacke von Albstadt-Ebingen hatte der Mann bereits in Bauzen in Sachsen einen Mann mit demselben Messer angegriffen und verletzt.