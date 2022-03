Das E-Bikesharing, also Elektrofahrräder mieten in Münsingen und Engstingen auf der Schwäbischen Alb, ist positiv gestartet, so das Landratsamt Reutlingen. Nach etwa zwei Monaten Betrieb zähle man 400 Nutzer und tausend Fahrten. E-Bikesharing funktioniert vergleichbar mit dem carsharing, also dem Teilauto-System. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziell gefördert.