Der Reutlinger Büchereiausstatter ekz will sein Angebot erweitern. Man soll sich in öffentlichen Bibliotheken wohlfühlen.

Der Geschäftsführer des Bibliotheksservice, Jörg Meyer, will Bibliotheken zu neuen Erlebnisräumen machen. Sie sollen keine kargen Räume mit Regalen sein, sondern zum längeren Aufenthalt einladen. Deswegen möchte sich ekz dieses Jahr mit dem holländischen Inneneinrichter "Stonepark" zusammentun, um neue Angebote für Ausstattungen zu schaffen.

Investitionen in die digitale Bücherei

Auch im laufenden Jahr will ekz den Umsatz weiter steigern. Meyer hofft auf 65 Millionen Euro. Das Unternehmen plant, in den nächsten Jahren zweistellige Millionenbeträge in die digitale Infrastruktur und in Computer-Systeme zu investieren. Dadurch sollen in Zukunft Kosten für Bibliotheken eingespart werden und Medien schneller verfügbar sein.