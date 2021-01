Eisgalgen in Neustetten

Kühlmittel-Produktion wie zu Urgroßvaters Zeiten Eisgalgen in Neustetten

Eine kleine Brauerei in Neustetten-Remmingsheim im Kreis Tübingen lässt eine alte Tradition wieder aufleben. Vor der Erfindung von Kühlanlagen wurde das Bier in tiefen Kellern mit Eiszapfen gekühlt. Die hat man im Winter herangezogen, an sogenannten Eisgalgen.