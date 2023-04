Eisenbahnfreunde Zollernalb feiern in Storzingen ihr Jubiläum

Zu Ostern machen die Eisenbahnfreunde Zollernalb mächtig Dampf. Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum schicken sie ihre ältesten Züge auf die Schienen. Gefeiert wird in Storzingen.

Von Samstag bis Montag feiern die Eisenbahnfreunde Zollernalbbahn (EFZ) ihr 50-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum veranstalten sie ein Bahnhofsfest in Storzingen (Kreis Sigmaringen). Zum Festwochenende sind Ausfahrten durch die ganze Region geboten.

Gute Stimmung bei Bahnhofsfest

Es war was los am ersten Tag des Festwochenendes im Storzinger Bahnhof. Trotz wolkigem Himmel waren einige Schaulustige zum Jubiläum der Eisenbahnfreunde Zollernalb gekommen, um die alten Züge aus dem Vereinsbestand in Aktion zu erleben. Denn abseits von ihrem Festzelt bieten die Eisenbahnfreunde auch Ausfahrten in die nähere Umgebung an. An allen drei Tagen pendelt ein Zug im Drei-Stunden-Takt zwischen Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) und Sigmaringen. Sonntags und Montags gibt es außerdem Rundfahrten von Sigmaringen über Aulendorf (Kreis Ravensburg) nach Ulm und zurück.

Festzelt, Souvenirs und Dampfloks: Das gibt es beim Bahnhofsfest in Storzingen zu sehen. SWR

Eine Leidenschaft für Dampfzüge

Restaurieren, instand halten und losfahren: Die Eisenbahnfreunde Zollernalb geben alles dafür, alte Dampfzüge wieder zum Leben zu erwecken. Zu ihrem Bestand gehören mittlerweile drei Lokomotiven, von Baujahr 1934 bis 1964, und über 20 Waggons. In der Werkstatt in Rottweil halten die Vereinsmitglieder den großen Fuhrpark instand. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. "Für die Hauptuntersuchung müssen wir unsere Lokomotiven alle acht Jahre komplett auseinandernehmen", sagt Vereinsmitglied Gunnar Wilss, "das kostet dann schon mal eine Million Euro." Nur mit ihren Einnahmen durch Sonderfahrten kann der Verein diese Kosten nicht stemmen. Man ist auf Spenden angewiesen. Diese sind seit der Coronazeit allerdings massig zurückgegangen. Die Projekte mussten daher für einige Zeit pausieren, heißt es vom Verein.

Ein Zugführer lenkt die Dampflokomotive von Sigmaringen nach Albstadt-Ebingen. SWR

Vom Stammtisch zum eingetragenen Verein

Gegründet wurden die Eisenbahnfreunde Zollernalb im Jahr 1973. Damals hauptsächlich, um sich in Vorträgen über die Dampffahrt auszutauschen. "Am Anfang waren wir nur ein kleiner Stammtisch, mittlerweile hat unser Verein fast 500 Mitglieder", sagt Klaus Bogenschütz. Er ist Gründungsmitglied und erster Vorsitzende des Vereins. Seit der Vereinsgründung koordiniert er den Betrieb, stellt Fahrpläne zusammen und behält die Restaurierungsarbeiten im Blick. Viel Zeit für andere Hobbys oder eine Familie bleibt ihm da nicht. "Manch einer hat schon gesagt, ich sei mit der Eisenbahn verheiratet und da ist ehrlich gesagt schon was dran", so der Vorsitzende.

Weitere Ausfahrten im Jubiläumsjahr 2023

Auch im restlichen Jahr bieten die Eisenbahnfreunde Zollernalb Ausfahrten mit ihren Dampfzügen an. So etwa die "große Oberschwabenrundfahrt" über Stuttgart, Ulm und Friedrichshafen oder den "Dampfschnellzug Nördlinger Ries". Im Herbst wird dann noch einmal das Jubiläum gefeiert, mit einem Tag der offenen Tür in der Rottweiler Werkstatt.