Die Einzelhändler in der Region hoffen am letzten Adventswochenende auf bessere Umsätze. Viele Kunden sind offenbar ins Online-Geschäft abgewandert. Rund 50 Prozent weniger Umsatz beklagen viele Einzelhändler in Tübingen. Beim Handels- und Gewerbeverein macht man dafür vor allem die Corona-Auflagen verantwortlich.