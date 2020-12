Viele Läden haben jetzt geschlossen. Deshalb haben sich Einzelhändler in der Region etwas einfallen lassen, um auch noch während des Lockdowns verkaufen zu können: in Freudenstadt und Tübingen zum Beispiel.

Wer noch nach Mittwoch seine Weihnachtsgeschenke bei einem lokalen Einzelhändler kaufen will, kann das in Freudenstadt machen. Dort bieten 55 Läden den Online-Einkauf an. Viele Händler wollten laut Deniz Özkul vom Verein Freudenstadt-Marketing in den kommenden Tagen und Wochen ihre Kunden auch beliefern oder ihnen die Möglichkeit geben, die Ware im Laden abzuholen, doch das ist jetzt von der Landesregierung verboten worden.

Für Privatkunden nicht erlaubt: bestellen und abholen

Das sogenannte Click und Collect wird in Baden-Württemberg bis 10. Januar untersagt. Auf diese Entscheidung hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gedrängt und ist damit der Forderung von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und dem Handelsverband Baden-Württemberg entgegengetreten. Man müsse Kontakte vermeiden und wolle keine Zusammenballung der Menschen vor den Geschäften, so Kretschmann.

Angucken und Shoppen per Video

Einige Geschäftsinhaber in Freudenstadt planen Video-Schalten anzubieten. So könnten sich Kunden virtuell im Laden umsehen und sich Kleidung, Dekoration oder anderes bestellen, sagt Deniz Özkul. Außerdem gibt es Anrufberatungen am Telefon, die speziell für ältere Menschen gedacht sind.

In Tübingen wird das bereits gemacht: Beratung und Shoppen per Videotelefonie. SWR

Einkaufen in Tübingen per Online-Portal

In Tübingen bieten bereits 45 Einzelhändler in den Online-Portalen TüShop und Tuemarkt.de ihre Waren an. Darunter sind Klamotten-, Buch- , Schmuck- und Einrichtungsläden sowie Bäckereien und Cafés. Ein Lieferservice ist bislang nur bis zum 18. Dezember vorgesehen, weil dann der Lieferdienst Betriebsferien hat. Da die Landesregierung mit der neuen Corona-Verordnung das Abholen der Einkäufe im Laden verbietet, wollen die meisten Einzelhändler ihre Kunden direkt beliefern. Auch die Reutlinger Einzelhändler beraten noch, welchen Service sie gemeinsam anbieten.