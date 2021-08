per Mail teilen

Es ist laut Landrat das größte Bauprojekt in der Geschichte des Landkreises Freudenstadt: der Teilneubau des Krankenhauses Freudenstadt. Land und Kreis haben rund 90 Millionen Euro investiert. Am Dienstag wurde gefeiert.

Ein Jahr nach dem Spatenstich wurde das Richtfest für den Teilneubau des Freudenstädter Kreiskrankenhauses gefeiert. Auf der Veranstaltung mit etwa 60 Gästen, betonte Landrat Klaus Michael Rückert die Bedeutung des 90 Millionen Euro teuren Teilneubaus.

Richtfest an der Klinik in Freudenstadt mit Gesundheitsminister Manfred Lucha. SWR Georg Filser

Mit Neubau gegen die roten Zahlen

Mit ihm wolle man dafür sorgen, dass das Kreiskrankenhaus für Patienten und Mitarbeiter attraktiver werde, sagte Rückert. So soll die Versorgung gesichert und etwas gegen die roten Zahlen getan werden, die das Krankenhaus seit Jahren schreibt.

Minister Lucha beim Richtfest

In zwei Jahren soll das Gebäude fertig sein. Beeindruckt von der Geschwindigkeit des Baufortschritts zeigte sich Landes-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Das zeige, dass es sich um ein hervorragendes Projekt handele, dass allen Akteuren am Herzen liege, so der Minister.

Platz für 300 Betten

In dem neuen Anbau soll Platz für 300 Betten und insgesamt sieben Operationssäle entstehen. Teile des Altbaus sollen weiter vom Medizinischen Versorgungszentrum genutzt werden.

Land und Kreis teilen sich Kosten

36 Millionen Euro bezahlt der Landkreis. Das Land Baden-Württemberg übernimmt 54 Millionen Euro. Die maximal mögliche Förderung. Für Landrat Rückert ein starkes Bekenntnis zum ländlichen Raum und der Gesundheitsversorgung der Menschen im Nordschwarzwald.

Lucha betonte bereits beim Spatenstich vor einem Jahr, dass ihm solche Projekte besonders wichtig seien. Auch angesichts der vorangegangenen Diskussionen im Kreis Freudenstadt um den Standort, sei der Anbau am bestehenden Gebäude die beste Lösung für Patienten, Pflegepersonal und Ärzte.