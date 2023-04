Das passiert bei einem Brand im Tunnel

per Mail teilen

Die Feuerwehr und das DRK haben am Samstag im Scheibengipfeltunnel bei Reutligen einen Brand simuliert. Dicker Rauch, Verletzte, zerbeulte Autos – alles wirkte täuschend echt.

"Achtung hier spricht die Leitzentrale. Es befinden sich Personen im Tunnel", eine Computerstimme tönt am Eingang des Scheibengipfeltunnels bei Reutlingen durch die schneidend kalte Luft. Damit beginnt die Einsatzübung. Wenig später: Sirenen. Feuerwehrmänner und -frauen springen in voller Montur aus dem Auto. Sie atmen schwer unter ihren Gasmasken.

Sie tragen schwarzgelbe Schutzkleidung und Stirnlampen. Die werden ihnen im Tunnel nicht viel bringen. Dicker Rauch ist überall. Bis zur Tunnelmitte müssen sie etwa einen Kilometer zurücklegen.

Im Tunnel gilt: Keine Panik und den Kameraden vertrauen

Einige haben Wärmebildkameras dabei. Mit ihnen lassen sich zumindest Konturen im dichten Rauch erkennen. Die anderen müssen sich auf ihre Kameraden verlassen.

Ein täuschend echtes Szenario

Die Einsatzübung beim Scheibengipfeltunnel am Samstag wirkte täuschend echt. 180 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und vom Deutschen Roten Kreuz aus Reutlingen und Umgebung waren dabei. Mit Nebelmaschinen wurde Rauch im Tunnel erzeugt. Schauspieler gaben sich als Verletzte aus. Was sie im Tunnel erwarten wird, wussten die Rettungskräfte nicht.

Die Einsatzkräfte müssen Leute aus den Autos holen

In der Mitte des Tunnels war ein Brand simuliert: Zwei Autos sind hier kollidiert – darin Verletzte. Am Tunnel steht außerdem ein Bus mit knapp 20 Insassen. Auch sie wollen gerettet werden. Und dann irren noch so manche, die ihre PKWs verlassen haben, im Tunnel umher.

Aus diesen Autos mussten die Einsatzkräfte Personen retten. SWR Miriam Plappert

Im Rettungsstollen ist es laut und eng

Die Rettungskräfte gehen koordiniert vor: Ein Löschtrupp versucht über den Rettungsstollen – eine endlos erscheinende Betonröhre, die parallel zur Tunnelfahrbahn verläuft – direkt zum Brand in der Tunnelmitte zu gelangen. Andere kümmern sich um die Personenrettung.

Im Rottungsstollen ist es eng und laut. SWR Miriam Plappert

In der Leitzentrale lässt sich alles per Video überwachen

Gesamteinsatzleiter Hartmut Möck versucht sich außerhalb des Tunnels aus den Funksprüchen der Retter einen Überblick darüber zu verschaffen, was im Tunnel vor sich geht. Außerdem gibt es noch die Leitzentrale. Sie ist außerhalb des Tunnels und brandsicher. Auf Überwachungsbildschirmen beobachten Mitarbeiter vom Straßenbauamt, was im Tunnel passiert. Auf dem Bildschirm flackern zahlreiche Warnmeldungen auf. Ein durchdringender Piepston hallt von den Wänden wieder.

In der Leitzentrale sind unzählige Überwachungsbildschirme. SWR Miriam Plappert

Der Tunnel hat Messanlagen, die ein Feuer automatisch detektieren und die Notrufkasskade in Gang setzten. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte viele der Schauspiel-Verletzten geborgen und an die Tunnelausgänge gebracht. Dort werden sie in einem Zelt vom Deutschen Roten Kreuz behandelt.

Für den Ernstfall gerüstet

Alles wirkt täuschend echt. Die Einsatzkräfte lassen sich voll auf ihre Rolle ein. Das müssen sie auch, sagt Feuerwehrkommandant Michael Reitter. Nur, wenn die Übungen so realitätsnah wie möglich sind, seinen die Einsatzkräfte dann auch wirklich gut für den Ernstfall gerüstet. Den Rauch, die schlechte Sicht, den Lärm im Tunnel, all das müsse man am eigenen Leib erfahren haben – auch um die eigenen Grenzen kennenzulernen.

"Das bereitet unsere Einsatzkräfte wirklich hundert Prozent auch auf das reale Ereignis vor."

Regelmäßige Übungen sind vorgeschrieben

In Baden-Württemberg sind regelmäßige Übungen zur Tunnel-Brandbekämpfung vorgeschrieben. Alle zwei Jahre machen die Einsatzkräfte aus der Region Reutlingen eine Übung – abwechselnd im Ursulabergtunnel und im Scheibengipfeltunnel. Sollte es dann wirklich mal brenzlig werden, wissen die Rettungskräfte, was zu tun ist.