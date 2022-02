Einsatz bei schlafendem Mann

per Mail teilen

An seinem Bett standen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst: Ein 46-Jähriger aus Spaichingen (Kreis Tuttlingen) wurde am Mittwoch von versammelten Einsatzkräften geweckt, weil sich ein Arbeitskollege Sorgen gemacht hatte. Der Spaichinger war einige Tage zuvor von der Arbeit heimgeschickt worden, weil er zu viel getrunken hatte. Da er auch am nächsten Tag nicht zur Arbeit kam und nicht erreichbar war, alarmierte der Kollege die Polizei. Weil der Mann auch nicht auf die Türklingel reagierte, befürchtete die Polizei einen Notfall und ließ die Haustür öffnen. Der 46-Jährige schlief seelenruhig im Bett. Auf sein Verhalten angesprochen erklärte er, dass er keinen Besuch erwarte.