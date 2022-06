Stellenabbau bei Walter-AG geregelt

Die Walter AG baut am Standort Tübingen 92 von 148 Stellen in der Produktion ab. Auf diesen Kompromiss haben sich die Walter AG und der Betriebsrat nach zähen Verhandlungen geeinigt. Es soll einen Sozialplan geben. Die Walter AG will den Personalabbau möglichst einvernehmlich durch ein Freiwilligenprogramm umsetzen, um betriebsbedingte Kündigungen weitgehend zu vermeiden. Die 92 Arbeitsplätze werden nach China verlagert und sollen bis Ende dieses Jahres in Tübingen wegfallen. Die betroffenen Mitarbeiter sollen über eine Transfergesellschaft aufgefangen und weiter qualifiziert werden. Außerdem will die Walter AG ihnen bei der Suche nach neuen Jobs helfen. Für die verbleibenden gut 50 Stellen in der Tübinger Produktion gibt das Unternehmen eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025.