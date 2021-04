Die Polizei hat in Horb (Kreis Freudenstadt) am Mittwoch in einem verplompten Lkw-Anhänger sechs junge Männer ohne Ausweispapiere entdeckt. Sie sind vermutlich afghanischer Herkunft, so ein Polizeisprecher. Der Fahrer hörte während einer Pause im Horber Industriegebiet Stimmen aus dem Anhänger seines Lastwagen-Gespanns. Die jungen Männer sind inzwischen in Jugendhilfe-Einrichtungen und der Landesaufnahmestelle Karlsruhe untergebracht. Die Polizei versucht herauszufinden, wo und mit wessen Hilfe sie in den Lastwagen gelangten, der aus Osteuropa kam und mittlerweile weiter gefahren ist.