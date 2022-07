Einbrecher klaut Schokoriegel

per Mail teilen

Einen ordentlichen Schrecken dürfte ein Hausbesitzer in Mengen (Kreis Sigmaringen) bekommen haben, als er am Dienstagmorgen nach Hause kam. Als er um kurz vor fünf die Haustüre öffnete, entdeckte er einen Fremden im Hausflur, der umgehend flüchtete. Als ihn der Bewohner verfolgte, konnte er den Unbekannten kurzzeitig festhalten und nach Diebesgut abtasten. Dabei kam ein Schokoriegel zum Vorschein, den der Täter aus der Küche entwendet hatte. Weitere Wertsachen ließ er offenbar unberührt. Laut Polizei gab der Einbrecher an, dass er lediglich seinen Hunger stillen wollte. Als der Hausbesitzer die Polizei verständigte, riss sich der Unbekannte los und flüchtete.