Ein-Euro-Ticket im Tuttlinger Stadtverkehr

Kein kompliziertes Bezahlsystem, sondern ein einfaches, günstiges Ticket für alle Zonen - so will Tuttlingen das Busfahren attraktiver machen. Die Kosten übernimmt die Stadt.

Für den Tuttlinger Stadtverkehr gibt es ab 1. Januar ein Ein-Euro-Ticket. Mit dem von der Stadt finanzierten neuen Tarif kann man überall in Tuttlingen inklusive der Stadtteile mit den sogenannten Tuticket-Bussen fahren. Das hat die Verwaltung am Freitag mitgeteilt. Außerdem wird es ein kostenloses Neubürgerticket für einen Monat geben.

"Mit diesem Projekt wird der ÖPNV spürbar gestärkt – und dass das jetzt so zügig möglich war, freut mich sehr", sagte OB Michael Beck (CDU) am Donnerstagabend im Technischen Ausschuss. Vor allem sei das System denkbar einfach: Für einen Euro kommt man überall hin, egal, ob innerhalb der Stadt oder von Nendingen bis Möhringen. Wer künftig also innerhalb des Stadtgebiets unterwegs ist, muss sich nicht um Tarifzonen kümmern, sondern zahlt für eine Einzelfahrt generell einen Euro. Zum Vergleich: Der reguläre Tarif für die entsprechende Zone würde bei 2,40 Euro liegen. Für Kinder von 6 bis 14 Jahren sind es 50 Cent. Ein Tagesticket kostet dann drei Euro.

Gemeinderat und Verwaltung schauten sich andere Städte an

Der Stadttarif soll vor allem Leute für den Bus gewinnen, die bislang nicht zu den regelmäßigen ÖPNV-Nutzern gehören. Dass solche Systeme funktionieren können, hat sich anderswo gezeigt, so die Stadtverwaltung. Von einer Info-Fahrt nach Feldkirch nahmen Vertreter von Gemeinderat und Verwaltung ebenso Anregungen mit wie aus Radolfzell, wo sich ein vergleichbarer Ein-Euro-Tarif zum Erfolgsmodell entwickelt hat.

Neubürgerticket und Parkkonzept

Der Stadttarif ist Teil des Mobilitätskonzepts, das der Gemeinderat im Mai beschlossen hat. Dazu gehört auch ein kostenloses Neubürgerticket, das ab Januar ausgegeben wird und im ganzen Landkreis gültig ist. Außerdem wird die nächste Stufe des Parkkonzeptes umgesetzt. Der Gemeinderat hatte 2021 beschlossen, dass die Parkgebühren parallel zum Ausbau des ÖPNV erhöht werden. Umgesetzt wird dies jetzt in der westlichen Innenstadt. Dort muss man künftig 50 Cent pro Stunde zahlen. Die Tageskarte kostet vier Euro.