Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hechingen (Zollernalbkreis) haben sich Mauereidechsen angesiedelt. Laut Stadtverwaltung lebt eine kleine Population an den Abgrenzungen der Parkflächen. Wie die Eidechsenart, die es vor allem in der Rheinebene, dem Unterlauf des Neckars, in Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt, nach Hechingen kommt, ist nicht klar. Wahrscheinlich landeten die Eidechsen mit einem Zuliefertransport für den Supermarkt in Hechingen und schafften es, dort zu überleben.