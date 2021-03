Unbekannte haben ein Ehepaar in Ammerbuch (Kreis Tübingen) um mehrere hunderttausend Euro betrogen. Laut Polizei haben sie sich in mehreren Anrufen als Polizisten und Staatsanwalt ausgegeben. Sie behaupteten, das Vermögen des Ehepaars sei in Gefahr. Eine Bande habe es darauf abgesehen. Im Verlauf des Gespräches setzten die Anrufer das Ehepaar so unter Druck, dass es sein Schließfach leerte und Bargeld und Gold zur Abholung vor die Türe legte, so die Polizei. Jetzt ist alles weg. Das Paar hat Anzeige erstattet.