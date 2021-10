Ehemaliges Gasthaus in Horb-Rexingen abgebrannt - hoher Sachschaden

Ein ehemaliges Gasthaus in Horb-Rexingen (Kreis Freudenstadt) ist am Freitagmorgen abgebrannt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 700.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Brand war gegen 2 Uhr in der Nacht ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Dachstuhl des ehemaligen Gasthauses Sonne in der Ortsmitte von Rexingen im Vollbrand. Polizisten aus Horb hatten zu diesem Zeitpunkt schon die Bewohner des Hauses gerettet. Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte und 22 Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort.

Das ehemalige Gasthaus in Rexingen bei Horb (Kreis Freudenstadt) ist komplett abgebrannt. SWR Margot Knöpfle

Dachstuhl stürzte in das oberste Geschoss

Das Feuer drohte zwischenzeitlich auf die benachbarten Gebäude überzugreifen, was jedoch verhindert werden konnte. Im Verlauf des Einsatzes stürzte der Dachstuhl samt Gauben in das oberste Geschoss des Gebäudes. Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger war auch vor Ort.

Straßen wurden abgesperrt

Der Bauhof sperrte die Straße ab und richtete Umleitungen ein. Die Ortsdurchfahrt bleibt nach Angaben der Horber Stadtverwaltung bis voraussichtlich Montagmorgen um 6 Uhr gesperrt. Eine Durchfahrt durch Rexingen ist so lange nicht möglich. Am Wochenende fahren auch keine Busse durch Rexingen. Die Schülerbusse sollen am Montag aber wieder wie gewohnt fahren, so die Stadt.

Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar, der Brandort wird von der Kriminalpolizei untersucht. Der Schaden wird derzeit auf 700.000 Euro geschätzt.