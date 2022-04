Ex-Oberbürgermeister Hauswirth gestorben

Der ehemalige Oberbürgermeister von Metzingen, Dieter Hauswirth, ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits am 2. April in Ludwigsburg im Alter von 71 Jahren. Die Metzinger Stadtverwaltung würdigte Hauswirth als eine Persönlichkeit, die die Entwicklung Metzingen in den 2000er Jahren geprägt habe und von deren Wirken die Stadt noch heute profitiere. Hauswirth wurde 1999 zum Oberbürgermeister von Metzingen gewählt. In seiner ersten Amtszeit entwickelte sich der Fabrikverkauf zur Outletcity. 2007 wurde er großer Mehrheit im Amt bestätigt. Doch bereits im folgenden Jahr trat Hauswirth zurück. Auslöser war das Ergebnis eines Bürgerentscheids. Dabei hatte sich die Mehrheit der Metzinger gegen den Bau eines Hochregallagers des Modekonzerns BOSS ausgesprochen. Dieter Hauswirth war ein Befürworter des Baus und wertet das Bürgervotum als Ablehnung seiner Politik.