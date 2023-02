Die BG Klinik und die Stadt Tübingen haben für Geflüchtete aus der Ukraine ein neues Zuhause geschaffen. Ehemalige Wohnheime der Klinik wurden umfunktioniert.

Die BG Klinik Tübingen stellt der Unistadt drei Gebäude, die früher als Wohnheime für Beschäftigte der Klinik genutzt wurden, vorübergehend für Flüchtlinge zur Verfügung. 19 Geflüchtete wohnen aktuell in den ehemaligen Wohnheimen der Klinik. Die großen Familienwohnungen wurden nicht mehr genutzt und standen leer.

Wohnraum für Flüchtlingen, die in Klinik arbeiten

Insgesamt gibt es in 17 Wohnungen Platz für 60 Menschen. Die sollen nach und nach von Erstunterbringungen in die Anschlussunterkunft ziehen, so die Tübinger Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch am Freitag bei einem Ortstermin. Ziel sei es, Menschen unterzubringen, die sich auch vorstellen können, in der Klinik zu arbeiten. Der Mietvertrag der Stadt Tübingen mit der BG Klinik gilt bis Ende 2024.

"Unser Ziel war es, dem Markt keinen Wohnraum zu entziehen, weil die Wohnungsnot in Tübingen schon sehr groß ist. Deswegen haben wir einen Aufruf gestartet, vor allem bisher nicht genutzten Wohnraum zur Verfügung zu stellen."

Ehemalige Wohnheime sanierungsbedürftig

Ob die Wohnräume nach Mietvertragsende weiter von Geflüchteten genutzt werden, oder ob dort neu gebaut wird, ist noch unklar. Die Gebäude seien sanierungsbedürftig und es werde überlegt, sie in den kommenden Jahren abzureißen, teilte die Stadt Tübingen mit. Auf der frei werdenden Fläche könnte dann ein neues Gebäude für Rehapatienten der BG Klinik entstehen. Ebenso sei ein neues Parkhaus, das gemeinsam von der Uniklinik und der Universität Tübingen genutzt werden soll, in Planung.