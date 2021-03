Edeka darf die Real-Supermärkte in Horb im Kreis Freudenstadt und in Dettingen an der Erms im Kreis Reutlingen übernehmen. Das hat das Bundeskartellamt bestätigt. Mit knapp 25% Marktanteil ist Edeka die größte Supermarktkette in Deutschland. Welche Konsequenzen die Übernahme für Beschäftigte und Kunden haben wird, teilte das Unternehmen zunächst nicht mit.